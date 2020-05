Bonafede, Bonino: per noi nodo giustizia ma si parlerà di altro

Roma, 20 mag. (askanews) - La mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, "per noi significa porre la questione della politica della giustizia nel Paese ma, da quello che leggo oggi sui giornali e temo anche in quest'Aula, di questo tema non ci sarà parola. Il tema invece è sempre 'a chi giova'". Lo ha detto Emma Bonino, intervenendo in aula al Senato per illustrare la mozione di cui è prima firmataria.

"Oggi qui si discuterà di altro cioé di quale politica della giustizia serve all'Italia. Se la continuità del governo - ha aggiunto Bonino - dovesse significare continuità nella politica di giustizia, l'Italia non avrebbe alcun giovamento".