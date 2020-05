Nuova Zelanda, confinamento del rugby finito: si torna in campo

Weelington, 20 mag. (askanews) - In Nuova Zelanda i giocatori di rugby degli Hurricanes e degli Highlanders sono tornati ad allenarsi. Nella fase 2 è finito il confinamento anche per questo sport fatto soprattutto di contatti fisico con l'avversario. Al momento i primi allenamenti in campo tendono a concentrarsi sulle attività che limitino il corpo a corpo.