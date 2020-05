Spagna, Sanchez chiede stato di emergenza per altre 2 settimane

Roma, 20 mag. (askanews) - Mascherina obbligatoria in Spagna, dal 20 maggio, nei luoghi pubblici, anche in strada, per ogni persona di età superiore ai sei anni. Ad annunciarlo il Ministero della Salute di Madrid.

Una misura che si applica quando è impossibile mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri dagli altri. Il decreto mira a ridurre la diffusione del coronavirus mentre la Spagna, che ha allentato le sue misure di contenimento, ha registrato il 19 maggio 83 decessi aggiuntivi attribuiti a SARS-CoV-2, per un totale di 27.778 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Il governo spagnolo ha anche deciso di chiedere l'estensione dello stato di emergenza per altre due settimane. Come spiega il premier Sanchez:

"L'estensione (dello stato di emergenza) che chiediamo è di 15 giorni, lo sviluppo della pandemia ci costringe alla cautela. Lo stato di emergenza deve rimanere in vigore fino a quando è necessario condizionare parzialmente alcuni diritti a favore della salute pubblica, e non un giorno di più".

Il dibattito per l'approvazione della quinta proroga dello stato di emergenza apre un periodo di grande incertezza nel Congresso e nella politica spagnola. E il piano per la ripartenza della cosiddetta fase 2 varia da zona a zona. Madrid e Barcellona sono ancora nella fase 0, cioè ancora sostanzialmente chiuse.

"Voglio chiedere scusa ai cittadini per gli errori commessi in fretta e furia, dovuti alla mancanza di risorse, dovuti sempre alla fretta e alla strettezza dei tempi e al carattere eccezionale di questa crisi, alla sua portata e alla mancanza di precedenti".