Sudafrica, una gigantesca coda per cibo e mascherine

Pretoria, 20 mag. (askanews) - Una coda gigantesca formata da migliaia di persone. Siamo nella periferia più povera di Pretoria, in Sudafrica, dove di primo mattino in migliaia si sono messi in coda pazientemente per ricevere la distribuzione di viveri, sapone, mascherine e disinfettanti destinati alle persone più colpite dall'emergenza covid-19.