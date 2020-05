Napoli, flash-mob dei ristoratori sul lungomare per la ripartenza

Roma, 21 mag. (askanews) - Un minuto di silenzio sul lungomare di Napoli per ricordare le vittime del coronavirus, seguito da un lungo applauso per i medici e il personale sanitario impegnati nel fronteggiare l'emergenza. L'iniziativa dei ristoratori napoletani, nel giorno della ripresa della loro attività: un flash-mob di buon auspicio per la ripartenza di fronte a Castel dell'Ovo.

Distanze di sicurezza, fianco a fianco, ognuno davanti al proprio locale, hanno lanciato un appello a napoletani e turisti a tornare a mangiare tranquilli da loro.