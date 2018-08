Di Maio e gli 80 euro: "Non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini"

"Non so chi se la sia inventata questa cosa degli 80 euro e dell'aumento dell'Iva, ma sia noi che la Lega siamo d'accordo nel non aumentare l'Iva e non mettere le mani in tasca ai cittadini, anche per quanto riguarda gli 80 euro". L'ha dichiarato il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico fuori da palazzo Chigi, a margine del Comitato interministeriale per la banda ultra larga (Cobul) parlando della manovra.