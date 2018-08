Salvini difende la capotreno della Trenord: "Sui rom andrebbe premiata"

"Qualcuno ha detto che dovrebbe essere licenziata la capotreno che su un treno in Lombardia in un annuncio ha intimato ai rom di scendere. Secondo me dovrebbe essere premiata, difende il diritto di viaggiare sicuri". Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, parlando a Lesina (Foggia) dove inaugura la sede locale della Lega, difende la dipendente della Trenord che al microfono sul treno da Milano per Cremona e Mantova aveva sbottato contro i nomadi. (Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)