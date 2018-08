"Stazioni pulite": controlli, arresti e Daspo urbani in dieci città

Nove arresti, 35 indagati, 37 sequestri eseguiti, 53 sanzioni amministrative elevate e 10 allontanamenti in base alla normativa sul 'daspo urbano' su un totale di 4.162 persone controllate: è il bilancio della operazione 'Summer clean station', giornata di controlli straordinari, condotta dalla Polizia presso 10 delle principali stazioni ferroviarie italiane (Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale).

Nell'operazione, disposta dal capo della Polizia per innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo, sono stati impegnati 700 agenti (275 pattuglie) delle Questure e della polizia ferroviaria con il supporto delle unità cinofile e l'impiego di tecnologie all'avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Coinvolti anche gli enti locali nell'action day finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva nelle stazioni e dintorni.