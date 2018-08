Di Maio e Salvini contro Autostrade: "Via la concessione e multa fino a 150 milioni"

Il governo contro Autostrade. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, che ha provocato almeno 37 morti secondo l'ultimo bilancio della Prefettura, i vicepremier Di Maio e Salvini ed il ministro delle infrastrutture Toninelli attaccano la Società. "Non faccio l'ingegnere né faccio processi senza elementi - dichiara il ministro dell'Interno - Ma quel ponte era sotto il controllo di una società privata che guadagna miliardi facendo pagare uno dei pedaggi più cari di Europa. Evidentemente non ha fatto quello che doveva, e non ha speso i soldi che doveva. Quindi revocare queste concessioni, dare le multe più alte possibile e far pagare penalmente e civilmente coloro che hanno questi morti sulla coscienza è il minimo".