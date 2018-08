Rabbia e dolore a Torre del Greco: "Li hanno ammazzati"

Torre del Greco piange i 4 ragazzi morti a Genova. Migliaia di persone nella piazza antistante alla Basilica di Santa Croce a Torre del Greco per porgere l'ultimo saluto a Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito, Matteo Bertonati e Antonio Stanzione, i 4 giovani che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Mentre Genova si prepara a celebrare i funerali di Stato per le vittime della tragedia, 17 famiglie hanno deciso per le esequie in forma privata, non senza risentimento. Uno dei primi ad esternare disappunto è stato il padre di Giovanni Battiloro, Roberto, uno dei quattro ragazzi morti di Torre del Greco. "Mio figlio - ha scritto sui social - non diventerà un numero nell'elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane". (Instagram Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)