Roma sott'acqua, tram e bus "navigano" nella Capitale

Strade allagate a Roma dopo il diluvio che si è abbattuto nella Capitale. In questo video si può vedere come anche i mezzi di trasporto abbiano incontrato le loro difficoltà, come questo tram che ha attraversato Via Flaminia immersa dall'acqua (_Courtesy Facebook Claudio Donato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)