Anche Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, sul red carpet della 75a Mostra del Cinema di Venezia. Il ministro, che ha raggiunto in serata la sua compagna, è in questi giorni al centro delle polemiche per via del battibecco con il padrino del festival Michele Riondino che ha affermato che avrebbe preferito non incontrarlo alla Mostra del Cinema. Proprio oggi il vicepremier ha risposto twittando una foto dell'attore in compagnia di Asia Argento aggiungendo "Riporterei Michele Riondino sulla retta via".