Sfilano come su una passerella modelle, attrici, attori e i giurati per inaugurare il celebre tappeto rosso della 75a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia che oggi si è illuminato per la prima giornata del festival. Il film del regista Damien Chazelle, "First Man", ha portato in laguna Ryan Gosling, Claire Foy e Jason Clark.