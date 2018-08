Di Maio: "Oettinger ipocrita. Resta il veto sul bilancio Ue"

Il vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a margine della missione in Egitto: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando gli abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione. L'unica cosa che capisce questa Ue e quando cominci a toglierli i soldi. La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà con cui è stata fondata l'Ue allora ne parliamo".