"Non vedo l’ora di andare a spiegare le ragioni mie e del popolo italiano alla procura di Agrigento. Alcuni ministri indagati perché hanno rubato io per aver difeso la sicurezza e i confini del mio Paese. È un mondo strano ma tiro dritto come un treno. Unica cosa è che dovrei spiegare ai miei due figli che papà non è un sequestratore". Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Venezia per la firma del protocollo di sicurezza per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana insieme al governatore del Veneto Luca Zaia.

"Siamo al lavoro da neanche 3 mesi, mi sembrano trent’anni visto anche il numero di inchieste a carico. Oggi ho scoperto che ho altri due capi di imputazione, per me sono medaglie", ha detto ancora Salvini.