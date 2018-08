Chiara Ferragni arriva in chiesa tra i fan in delirio

Fervono i preparativi per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. L'influencer e il rapper si sposeranno a Noto in Sicilia domani, sabato 1 settembre, e per l'occasione hanno coniato il termine "TheFerragnez", che ha invaso, oltre ai profili social della coppia e dei loro invitati, anche gli sportelli di accettazione degli aeroporti da cui partiranno gli ospiti del matrimonio: Alitalia ha infatti dedicato una linea all'evento dei due protagonisti del web.