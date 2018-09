Abusi, Viganò non molla e il Papa chiede silenzio

Papa Francesco ha risposto alle accuse mosse dall'ex nunzio di Washington monsignor Carlo Maria Viganò, durante la prima celebrazione di messa dopo la pausa estiva. Viganò ha accusato il Papa di aver coperto gli abusi commessi dal cardinale Theodore MacCarrick, Francesco ha risposto con "silenzio e preghiera verso chi cerca lo scandalo".

Il Pontefice preferisce così non commentare l'uscita dell'arcivescovo. L'ex nunzio in Usa aveva chiesto le sue dimissioni teorizzando che il Papa "non poteva non sapere" degli abusi sessuali compiuti sui seminaristi dal cardinale statunitense McCarrick, costretto a dimettersi un mese fa dopo la pubblicazione dei risultati di una recente inchiesta interna. Nel viaggio di ritorno dall'Irlanda, Bergoglio si era appellato alla "capacità giornalistica" per "giudicare" un "documento che parla da se stesso". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)