Si è riservato il tribunale del Riesame di Genova al termine dell’udienza che si è tenuta questa mattina sul sequestro dei fondi della Lega, ma la decisione potrebbe arrivare anche domani o comunque in settimana. Lo ha riferito il legale del Carroccio Giovanni Ponti al termine dell’udienza. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini e leader del partito di via Bellerio, intervistato a Radio anch'io su Rai Radio1 ha ribadito la sua posizione: "La sentenza del Riesame di Genova sui fondi della Lega? "Oggi ho una riunione sui temi economici a Palazzo Chigi, poi sono al Viminale e ho una conferenza stampa per Scuole sicure. È l'ultima delle mie preoccupazioni. Facciano come credono, mi interessa più l'appoggio popolare. Io seguo con curiosità ma senza ansia". A chi gli chiedeva se cambierà nome al partito, Salvini ha risposto: "Io non cambio nomi, simboli, partiti in base alla sentenza di un giudice". Resterà la parola Lega? "Assolutamente sì. Le sembra normale sequestrare quello che gli italiani ci donano per un eventuale uso non corretto 300mila euro, dieci anni fa. L'unico precedente simile in Turchia. Bene, prendimi 300mila euro, te li do io domani mattina", ha concluso Salvini. (video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)