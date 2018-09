Calenda: "Parlare della cena mi deprime. Volevo solo far parlare Renzi e Gentiloni"

"Parlare della cena mi deprime, mai stato trattato così male, volevo riunire quattro persone ma nel Pd non si può fare". L'ha dichiarato Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico e attualmente esponente non parlamentare del Pd, nel corso di un incontro che si è svolto presso la Stampa Estera a Roma sul tema "Opposizione al governo giallo-verde: che fare?”.