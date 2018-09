Berlusconi: "Centrodestra resiste, presto tornerà al governo"

"Il centrodestra resiste, presto tornerà al Governo". L'ha dichiarato Silvio Berlusconi all'uscita da Palazzo Grazioli dopo il vertice con Salvini e Meloni. "Se volete sapere il mio pronostico - ha detto Berlusconi - sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese per la fortuna dell'Italia e degli italiani che usciranno abbastanza presto dall'ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque stelle".