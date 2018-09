(Agenzia Vista) Napoli, 21 settembre 2018 Fico: "Mafia va debellata, siamo ad uno stallo di cui tutti siamo responsabili, non arretrerò" "La mafia va debellata non serve stare in equilibrio. Oggi sembra che la situazione sia in una sorta di normalità, ma a me l'equilibrio e lanormalità non piacciono. Siamo ad uno stallo e tutti siamo responsabili. Io personalmente non arretrerò di un centrimetro". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, durante il suo intervento per l'intitolazione a Giancarlo Siani della redazione de "Il Mattino". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it