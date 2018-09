IPhone Xs mania a Milano, Vitaly il primo ad entrare: "Sono in coda da ieri, ho dormito mezz'ora"

(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2018 Lunghe code all nuovo mega store della Apple di Milano in piazza Liberty per acquistare il nuovo melafonino che sta facendo impazzire tutti gli appassionati, uno di questi è Vitaly, giovane studente russo dell'Università Bocconi di Milano, che si e' posizionato di fronte all'ingresso già nel pomeriggio di ieri. Vitaly è stato il primo tra i clienti senza prenotazione, ad accedere al negozio dove ha acquistato il cellulare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev