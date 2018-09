Migranti, Salvini: "Nel decreto stretta sui furbetti"

(Agenzia Vista) Liguria, 21 settembre 2018 "Per i Migranti furbetti, che non scappano da guerre o carestie, sarà più difficile ottenere il permesso di soggiorno e restare in Italia". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a proposito dei decreti sicurezza e immigrazione che arriveranno settimana prossima in Consiglio dei ministri, arrivando al Salone nautico di Genova. "Nessuno ha mai toccato i diritti umanitari", ha chiarito / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev