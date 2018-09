Dal governo è arrivato il via libera a poteri speciali per Roma. L'ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Abbiamo chiesto poteri speciali e il fatto che Roma debba avere uno status come tutte le altre Capitali. E abbiamo parlato della possibilità che questo percorso sia affiancato da un comitato di saggi costituzionalisti. Se è arrivato l'ok ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì".

"Ho suggerito, per quanto riguarda le politiche dell'abitare, sia misure per reintrodurre Imu e Tasi sulle case sfitte e invendute, sia una misura interessante per sconfiggere la piaga degli affitti in nero", ha riferito la sindaca di Roma dopo l'incontro a Palazzo Chigi.