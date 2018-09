Reddito cittadinanza, Salvini: "Bene limitato solo a italiani"

(Agenzia Vista) Liguria, 21 settembre 2018 "Abbiamo chiesto i voti come Lega per 'prima gli italiani'. Che il reddito di cittadinanza sia limitato ai cittadini italiani e' una precisazione che come Lega abbiamo accolto con grande piacere perche' di regalare altri soldi a immigrati che vagano per l'Italia non avevamo voglia". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini a Genova in visita al 58esimo Salone nautico / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev