(Agenzia Vista) Roma, 22 September 2018 Di Maio in Cina visita la Citta' Proibita con la delegazione italiana Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, è stato alla Città Proibit durante il suo viaggio istituzionale in Cina. Di Maio ha visitato il centro monumentale con la delegazione italiana, che lo ha accompagnato nella missione, e con l'ambasciatore italiano in Cina. fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it