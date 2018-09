Reddito Cittadinanza, Salvini: "Se fa ripartire lavoro va bene, se è reddito di 'divananza' no"

(Agenzia Vista) Roma, 22 September 2018 Reddito Cittadinanza, Salvini Se fa ripartire lavoro va bene, se e' reddito di 'divananza' no "Il reddito di cittadinanza va bene se fa ripartire il lavoro, se invece è un reddito di 'divananza' no, perché ce n'è già troppa di gente pagata per stare sul divano". Queste le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini, intervenuto ad Atreju 2018, la festa di Fratelli d'Italia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it