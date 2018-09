(Agenzia Vista) Fiuggi, 23 settembre 2018 Berlusconi: "In una democrazia Casalino già sarebbe con le valige in mano" "In una democrazi,a dopo le parole pronunciate, Casalino sarebbe già con le valige in mano". Queste le parole di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, durante il suo intervento dal palco della convention di Fiuggi organizzata da FI. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it