(Agenzia Vista) Roma, 23 September 2018 Manovra, Conte Fiducia in Tria, polemiche lasciano il tempo che trovano "Ho piena fiducia in Tria e in tutti coloro che stanno lavorando alla manovra. Ho sentito alcune polemiche ma lasciano il tempo che trovano". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it