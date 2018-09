(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2018 Meloni da Atreju lancia appello per la formazione di un movimento conservatore e sovranista Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha lanciato dal palco di Atreju l'appello per la formazione di un movimento conservatore e sovranista subito dopo le elezioni europee per rifondare il centro-destra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev