(Agenzia Vista) Rimini, 23 settembre 2018 PD, Zingaretti: "Congresso non sia sui nomi ma sul progetto" "Il mio auspicio è che il congresso non sia sui nomi ma sul progetto, per poterci ricoleggare con la gente che non ci vota più e preferisce altri". Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, alla convention organizzata da Dems. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it