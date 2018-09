(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2018 Conte Crollo Ponte, aspettiamo pareri Mef, domani decreto al Quirinale Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il decreto Sicurezza. Così Conte su Genova: "Mon sono venuto meno alla promessa fatta a Genova: non e' che sul palco vesto i panni del cantore o dell'araldo e poi li smetto. Dissi 10 giorni e intendevo 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Se poi arrivera' qualche giorno prima meglio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev