Dl Genova, Toti: "Ritardo decreto non è colpa degli enti locali"

(Agenzia Vista) Liguria, 24 settembre 2018 "Il punto che sta bloccando il decreto lo dovete chiedere al governo. Come enti locali abbiamo detto tutto quello che avevamo bisogno di dire. Ogni ora di ritardo è responsabilità di qualcun altro, noi il percorso lo abbiamo indicato, il lavoro l'abbiamo fatto, adesso tocca al governo fare la sua parte fino in fondo". Lo ha detto il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza di Ponte Morandi, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti del decreto Genova, a margine della visita del presidente Mattarella al Salone Nautico. "Per quanto ci riguarda - ha ribadito il governatore - abbiamo detto tutto quello che riteniamo opportuno contenesse: aiuti al trasporto pubblico locale, il tema della viabilità, il tema delle deroghe ai contratti in essere, il tema degli aiuti alle imprese e della zona logistica speciale per il porto. Non mi sbilancio sui tempi perché stiamo aspettando il decreto da qualche giorno. Non mi sembra francamente opportuno sbilanciarmi ma - ha concluso Toti - spero che siano le ultime ore" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev