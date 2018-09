Dl Salvini, Conte: ''Assoluta garanzia diritti dell'uomo''

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2018 Conte Decreto osicurezza e immigrazione Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: "In un quadro di assoluta garanzia dei diritti delle persone e dei Trattati, andiamo a operare una revisione per una disciplina piu' efficace". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev