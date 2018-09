Il presidente Mattarella al Salone Nautico di Genova, foto di gruppo con Toti e Bucci

(Agenzia Vista) Liguria, 24 settembre 2018 Visita al Salone Nautico di Genova per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accogliere il capo dello Stato anche una ventina di studenti delle scuole elementari e medie. Fra loro alcuni bambini delle famiglie evacuate dopo il crollo di ponte Morandi con una rappresentanza della scuola di Campomorone, l'istituto frequentato dal piccolo Samuele, la vittima piu' giovane del crollo mentre una bimba della Ariosto ha regalato al presidente Mattarella la t-shirt con il logo #genovanelcuore, mentre Ravera gli ha rivolto un appello. Nei 58 anni di storia del Nautico e' la prima volta che un capo dello Stato accetta l'invito in fiera. Solo un presidente aveva passeggiato tra gli stand, Francesco Cossiga negli anni Ottanta, ma quella fu una visita (in linea con lo stile del personaggio) del tutto privata / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev