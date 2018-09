(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2018 Libia Moavero Milanesi Coordinare al meglio sforzi con Francia obiettivo stabilizzazione Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York: "Il Dl sicurezza era uno degli annunci fatti a livello di governo, oggi è stato adottato. Per noi l'immigrazione resta una delle grandi priorità, una delle preoccupazioni maggiori, in tutti i sondaggi per i nostri cittadini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev