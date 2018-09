Manovra, Cairo: "Si deve pensare a come finanziare il debito, lo spread non deve aumentare"

(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2018 "Dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, per me è l'editoria, la manovra poi arriverà, c'è un programma che vuole essere realizzato. Dobbiamo pensare a come finanziare il debito, i mercati non sono da trascurare, lo spread se aumenta si traduce in un aumento nei tassi di interesse e aumenta così il costo dei mutui. Impiortante che la manovra tenga conto di chi ha meno". Lo ha detto il presidente del Torino e di Rcs Urbano Cairo a margine della presentazione del 19esimo premio Cairo a palazzo Reale a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev