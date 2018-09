(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2018 Manovra Conte Curiamo i dettagli fino all ultimo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: "Prima del Consiglio dei ministri ci siamo riuniti per la manovra economica: un ulteriore passaggio di quanto stiamo facendo, un lavoro sui dettagli e la messa a punto, continueremo ancora nel pomeriggio'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev