Manovra, Di Maio: "Su rapporto deficit/Pil faremo meglio di Macron"

(Agenzia Vista) Liguria, 24 settembre 2018 "Possiamo fare anche meglio di Macron, meno del 2,8%. Se la Francia fa il 2,8% è perché una serie di dogmi europei sono ormai superati. Il tema per noi non è fare più o meno nel rapporto deficit/Pil ma è il fabbisogno che serve a finanziare misure non più rinviabili". Lo ha detto il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, questo pomeriggio nello stabilimento Ilva di Genova al termine dell'incontro con i firmatari dell'accordo di programma del 2005 ed i rappresentanti di Arcelor Mittal per l'aggiornamento dell'intesa. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev