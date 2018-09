Salone Nautico, il presidente Mattarella arriva all'aeroporto di Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 24 settembre 2018 Il presidente Sergio Mattarella arriva all'aeroporto di Genova per la visita programmata al 58° Salone Nautico Internazionale. In concreto si tratta della prima volta che un Capo di Stato visita in forma ufficiale il Salone Nautico di Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev