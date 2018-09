(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2018 Salvini obiettivo chiusura tutti i campi Rom entro la fine del mandato di Governo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il decreto Sicurezza. "Il tema dei campi Rom non è oggetto del decreto, tuttavia in accordo con i Sindaci l'obiettivo è di arrivare alla chiusura di tutti i campi entro la fine del mandato di Governo". Così il Ministro dell'Interno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev