(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2018 Salvini tolta sospensione domanda d'asilo per resistenza a pubblico ufficiale Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il decreto Sicurezza. Così Salvini: ''Le sei fattispecie per cui verrò concessa la domanda di protezione umanitaria sono: vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime della tratta, vittime di violenza domestica, vittime di gravi calamità naturali, necessità di cure mediche e protagonisti di atti di particolare valore civile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev