Tutti vogliono vedere un musical di Broadway, la lunga fila per comprare il biglietto a New York

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2018 Tutti vogliono vedere un musical di Broadway l enorme fila per comprare il biglietto a New York Broadway, cuore pulsante di Times Square, nel Midtown a Manhattan, sede di molti teatri che ospitano una bariegata offerta di rappresentazioni teatrali, in particolare musical Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev