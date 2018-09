(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2018 Un doppio Michael Jackson sui muri di East Village a New York il tributo al re del pop Un grande murale colorato raffigurante il re del pop, Michael Jackson, all'angolo tra East 11th St. e 1st Avenue nell'East Village di New York. La metà destra della faccia raffigura un giovane Jackson, mentre la metà sinistra della faccia ritrae un Jackson più anziano, l'opera è del famoso artista brasiliano Eduardo Kobra Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev