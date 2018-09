(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Festa di San Gennaro a New York ecco cosa succede a Little Italy Un mix di religione e folklore per le strade di Little Italy a New York per festeggiare San Gennaro, il santo patrono di Napoli. Una festa lunga undici giorni (quest’anno, dal 13 al 23 settembre 2018) che attira milioni di persone da tutto il mondo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev