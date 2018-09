(Agenzia Vista) Napoli, 25 settembre 2018 Maltempo, targedia sfiorata a Napoli. Albero si abbatte su auto all'ingresso del liceo Sannazaro A causa delle violente raffiche di vento che hanno sferzato per tutta la notte il capoluogo partenopeo, un albero si è abbattuto su un'auto in sosta proprio dinanzi l'ingresso del liceo "Sannazaro". Fortunatamente non si sono registrati feriti tra residenti e studenti. Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sono al lavoro per riaprire la strada al traffico. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev