(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 25-09-18 Onu gli arrivi dei leader al Palazzo di Vetro per la 73esima Assemblea Generale L'arrivo dei leader mondiali al quartier generale delle Nazioni Unite a New York per prendere parte al 73 ° dibattito generale annuale dell'Assemblea generale. / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev