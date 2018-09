Conte all'Onu: ''In dna Italia dialogo e inclusività''

(Agenzia Vista) New Yprk, 26 settembre 2018 Conte all Onu In dna Italia dialogo e inclusivita Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "L'Italia persegue gli obiettivi di pace e sviluppo sul piano internazionale anche nei momenti di restrizioni di bilancio. Siamo saldamente all'ottavo posto come contributore al bilancio ordinario delle Nazioni Unite e a questo impegno aggiungiamo iniziative di sviluppo realizzate sia in via bilaterale sia attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite. Iniziative che sono ispirate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030. La povertà, le diseguaglianze, la disoccupazione e gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono mali che riguardano ogni Paese, indipendentemente dal grado di sviluppo". / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev