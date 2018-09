Di Maio: "Al lavoro per imminente scadenza ammortizzatori sociali. Nessun lavoratore indietro"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2018 "Reintroduciamo con decreto emergenze cassa integrazione per cessazione che jobs act aveva eliminato. Nessun lavoratore sarà lasciato indietro. Al lavoro in vista dell’imminente scadenza degli ammortizzatori sociali." Queste le parole del Ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ascoltato durante il question time alla Camera. Courtesy Webtv camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev