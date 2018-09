(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2018 Dl Dignità, Di Maio: "Nessun dato afferma perdita posti di lavoro" "Non c'è alcun dato disponibile che affermi la perdita di posti lavoro, pensavo di sentirli qui, ma non me ne sono stati presentati". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, interrogato durante il Question Time alla Camera. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it